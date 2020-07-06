Бишкек, 6 июля, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Из-за резкого роста количества заразившихся коронавирусом в Киргизии возникла острая нехватка медицинских работников. Об этом сегодня, 6 июля, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

По его словам, 30% врачей и медперсонала болеют или находятся на карантине.

Также представитель минздрава сообщил, что из России в столицу Киргизии прилетели 23 врача. Их направили в Национальный госпиталь для оказания помощи киргизстанским коллегам.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии выявлено 1147 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. В том числе за последние сутки — 50.