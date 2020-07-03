Бишкек, , 15:05 — REGNUM Из-за резкого роста количества заболевших COVID-19, в том числе и среди врачей, ситуация в стране остается сложной. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя соотечественников с Днем медицинского работника.

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Глава государства отметил возникшую в республике острую нехватку медицинских специалистов, сообщив о том, что киргизстанские власти намерены привлечь к борьбе с коронавирусом военных врачей, негосударственные клиники и больницы силовых структур.

«Призываю к созданию добровольных бригад из числа студентов старших курсов медицинских образовательных учреждений. Уверен, что бизнес проявит социальную солидарность и окажет поддержку нашим медикам», — подчеркнул он.

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