Белград, 6 июля, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон своим недавним заявлением о том, что «обмен территориями» между Белградом и Приштиной является инициативой лидеров Сербии и сепаратистского Косово Александра Вучича и Хашима Тачи, в очередной раз подтвердил то, что президент Сербии, вопреки конституции страны и резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, вел секретные переговоры о передаче части территории сепаратистам в Приштине. Об этом ИА заявил профессор факультета политологии Университета в Белграде, вице-председатель президиума Движения в защиту Косово и Метохии Часлав Копривица.

Predsednik.rs Александр Вучич

Напомним, что ранее Болтон сообщил албанскими СМИ о том, что еще в 2018 году Белград и Приштина были намерены поставить точку в косовском вопросе, так как они «поняли, что не смогут добиться реального экономического развития, пока отношения между ними не будут нормализованы». По его словам, один из вопросов, которые Вучич и Тачи обсуждали с Болтоном, был «обмен территориями».

«Сербская общественность месяцами, а теперь уже и годами слышит из уст президента о том, что никакого плана по Косово и Метохии нет и что никакого договора по нему нет и в помине. Теперь мы получили очередное подтверждение того, чего мы все время опасались — президент работает над отчуждением части территории Республики Сербии, и его нежелание обсуждать рассматриваемые решения является частью стратегии. Он хочет просто поставить народ страны перед фактом», — считает Копривица.

По словам эксперта, если бы президент, премьер-министр или министр иностранных дел Сербии подписали любое долгосрочное соглашение по Косово и Метохии, с точки зрения международного права оно было бы обязательным к исполнению, и тогда у государственных институтов Республики Сербии не осталось бы много пространства для маневра.

«Теперь перед сербской общественностью и государственными институтами стоит первостепенная задача — помешать президенту, премьер-министру и министру иностранных дел подписать губительное для Сербии соглашение с сепаратистами в Приштине».