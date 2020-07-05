Белград, , 13:59 — REGNUM Идея «коррекции границы» между Сербией и Косово не принадлежит бывшему советнику президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джону Болтону. Об этом заявил сам Болтон 5 июля, отвечая на вопросы албанских СМИ.

По словам Болтона, еще в 2018 году «существовали намеки» о том, что Белград и Приштина намерены поставить точку в косовском вопросе, так как они «поняли, что не смогут добиться реального экономического развития, пока отношения между ними не будут нормализованы».

«Одни из вопросов, который мы обсуждали, был обмен территориями», — заявил Болтон албанскому порталу «Факсвеб».

Он добавил, что эту идею Германия, другие страны Западной Европы и некоторые балканские страны «встретили с отвращением».

«Я не выдвигал инициативу обмена территориями, но лидеры Косово и Сербии требовали этого. Я считал, что на Балканах и в Восточной Европе нужно предпринять какие-то шаги. Во-первых, чтобы минимизировать участие России. Про Балканы я сказал, что нерешенные споря являются потенциальной опасностью — это плодоносная почва для тех, кто хотел бы затеять конфликт», — подчеркнул Болтон.

Напомним, что ранее представитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил о том, что Болтон предложил сторонам обмен территориями и это для него как посредника создало проблемы в переговорах с обеими сторонами.