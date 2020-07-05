Санкт-Петербург, 5 июля, 2020, 08:03 — ИА Регнум. ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре. Об этом заявил бывший председатель совета министров Донецкой Народной Республики (с 16 мая по 7 августа 2014 г.), руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организации «Союз добровольцев Донбасса».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Вы, наверное, знаете, что весной прошлого года был запущен процесс, который облегчил, ну, на самом деле позволил гражданам республик Донбасса получать российские паспорта… С каждым днём всё больше и больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами Российской Федерации. Это огромное дело, за которое мы очень благодарны нашему президенту (президенту Российской Федерации)… Я уверен, что в относительно скором сроке республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковым и де-юре», — заявил Бородай.

Читайте также: Журавлёв: Киев может не бояться возвращения Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы («Родина») Алексей Журавлёв заявил, что Киев может не беспокоиться на счет возвращения Донбасса в состав Украины.