Москва, , 09:34 — REGNUM Украинские власти могут не бояться возвращения Донбасса под контроль Киева, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ» заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

«На этот счёт Киев может не беспокоиться: Донбасс не вернётся. Украинским властям надо бояться суда народа, который рано или поздно призовёт их к ответу за все преступления, совершённые бандеровским режимом против собственной страны», — отметил Журавлёв в Facebook.

По словам Мураева, страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий.