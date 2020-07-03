Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Петербургские судоводители не подготовились за время карантина к летней навигации. Об этом 3 июля заявил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы с пляжа Петропавловской крепости

По его словам, в настоящий момент составлено уже более 100 протоколов о нарушениях, с акватории Финского залива отбуксировано порядка семи сломавшихся судов.

Радько напомнил, что с начала года изменены штрафы за несоблюдение правил выхода на воду. Так, за не продление регистрации судна его владельцу грозит до 10 тысяч рублей штрафа, за не постановку судна на учет — до 15 тысяч рублей. Управление гидроциклом без документов — штраф 10 тысяч рублей.

«Как мы можем сейчас отметить, судовладельцы к навигации, которая открылась 28 июня, оказались не готовы», — резюмировал Радько.

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