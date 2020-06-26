Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM В Петербурге разрешают навигацию с 28 июня. Перемещаться по водным путям города можно будет уже с 10:00 мск предстоящего воскресенья.

Река Мойка Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 26 июня в Смольном, речь идет о реках Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также о Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова, Кронверкском проливе и прочих городских водных артериях.

По словам нового главы комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева, горожан ждут новые живописные маршруты.

«Наш город, безусловно, является и столицей водного туризма нашей страны. После снятий ограничений для туротрасли мы поддержим разработку водных маршрутов с включением в них новых туристических современных пространств, таких, как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы и прекрасным видом на мост ЗСД, стадион «Газпром Арена». Это абсолютно новые маршруты, которые в будущем понравятся нашим гостям», — заявил Сергей Корнеев.

Ранее навигация в Петербурге была закрыта из-за «коронавирусных» ограничений.

Теперь же городские судоходные компании подтвердили готовность к выполнению всех необходимых противоэпидемиологических мер при эксплуатации пассажирских судов, уточнили власти. Так, решение об открытии навигации предваряла совместная работа с Ассоциацией владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга и иными судоходными компаниями.

Комитет по транспорту утвердил Стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, который согласован с региональным управлением Роспотребнадзора.

Добавим, в навигацию 2019 года на водных путях Петербурга людей перевозили 148 пассажирских судов и 134 маломерных судна. Услугами компаний воспользовались в общей сложности более 2,73 млн человек.

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