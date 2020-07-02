Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Кафе, ресторанам, столовым и другим организациям общественного питания в Петербурге посулили возможность открыться после карантина по коронавирусу, начиная с 12 июля. Однако пока решение об этом не принято, оно будет зависеть от эффекта и последствий ранее введенных послаблений.

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос на улице Петербурге

«Внимательно изучаем возможность открытия заведений общественного питания. Ориентируемся на 12 июля, если действующие меры приведут к ожидаемому эффекту», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин (цитата по ТАСС).

Как сообщалось, с 29 июня в Петербурге разрешили работу летних уличных кафе и террас ресторанов.

С 6 июля в Петербурге откроются государственные музеи, выставочные залы, непродовольственные магазины площадью более 400 кв. м с отдельным входом, бассейны и фитнес-центры, но только находящиеся вне зданий ТЦ и ТРЦ, а также негосударственные бани и банные комплексы.

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Добавим, в Северной столице ко 2 июля зафиксировали 24 727 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 19 004 человека. Умерли 1 227 человек.