Ново-Огарево, Московская область, 2 июля, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Искреннюю благодарность выразил президент России Владимир Путин всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил 2 июля на заседании оргкомитета «Победа».

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа

Он отметил участников подготовки юбилейных мероприятий, инициаторов адресованных ветеранам проектов, а также тех, кто помогал ветеранам и пожилым людям в трудные месяцы эпидемии коронавируса.

«Такая забота, участие были незаменимы», — подчеркнул президент.

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