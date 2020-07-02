Ново-Огарево, Московская область, , 15:13 — REGNUM Значительное число граждан России проголосовало против внесения изменений в Конституцию, и это объясняется большим числом нерешённых в стране проблем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

"Естественно, понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с чёрствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно», — заявил Путин.

«Нам, руководству, при этом часто кажется, что мы делаем всё возможное. Но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее и организованнее, эффективнее», — указал он.Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верит, что руководство может работать лучше.«И так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — указал он.

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