Санкт-Петербург, 1 июля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж, несмотря на «зелёный» свет от Министерства культуры и Смольного, не планирует распахивать свои двери 6 июля вместе с остальными учреждениями культуры Санкт-Петербурга. Об этом 1 июля заявил журналистам директор музея Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Напомним, накануне городские власти приняли решение ввести дополнительные послабления ограничительных мер против коронавируса. На фоне угрозы второй волны пандемии с 6 июля чиновники разрешили вернуться к работе государственным музеям и выставочным залам, фитнес-клубам и бассейнам.

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По словам Михаила Пиотровского, в настоящий момент в музей начали возвращаться с удаленной работы его сотрудники. Сейчас в помещениях Эрмитажа проводятся все необходимые санитарные работы, которые должны обезопасить посетителей и сотрудников от угрозы заражения коронавирусом.

«Когда работы все будут выполнены, то люди, маленькой струйкой, пойдут в музей, — заявил Пиотровский. — Эрмитаж будет открываться в середине июля».

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