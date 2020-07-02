Москва, 2 июля, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Ответ губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко на японские жалобы по поводу геологоразведки на Курилах был точен, ёмок и краток. О том, почему японские надеющиеся на «возвращение северных территорий» все никак не уймутся, несмотря на неоднократные высказывания официальных российских политиков о тщетности таких надежд, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Mil.ru Курильские острова

Японские СМИ продолжают раскручивать версию о том, что поправки к российской Конституции, запрещающие территориальные уступки, даже если и будут приняты, то не будут иметь отношения к «решению проблемы северных территорий», как в Японии называют отъем в свою пользу нескольких островов из российской Курильской гряды. При этом некоторые японские СМИ даже ссылаются на высокопоставленные, хотя и безымянные, источники в России, якобы уверяющие Токио, что «все будет хорошо».

Проблема, связанная с успокаиванием заволновавшихся японцев, заключается также в том, что конституционный запрет содержит оговорку, связанную с т. н. «делимитацией», т. е. определением границ при подписании мирного договора. Как же реагирует российский МИД на японские ожидания получить Курилы через упомянутую делимитацию?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Новая Конституция и территориальная целостность России».