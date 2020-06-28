28 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 14:40 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отверг «представление» официального Токио правительству России по поводу геологоразведочных работ на Курилах.

Япония

«Несколько дней назад мы вновь — в который уже раз — стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право.

Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины. Уже через несколько дней — 1 июля завершится голосование за поправки в Конституцию России. Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян.

Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос.

Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать. Наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наша будущее», — обратился Лимаренко к жителям региона.

Четкое и не допускающее домыслы и кривотолки заявление руководителя области на островах весьма своевременно в связи с сохраняющимися в политических кругах Японии расчетами и надеждами на то, что «северные территории» якобы будут выведены из-под конституционного запрета на передачу российской территории другим странам. А потому-де южные Курилы могут стать японскими в процессе «делимитации» российско-японской границы, специально предусмотренном в тексте поправки. При этом в некоторых публикациях японских СМИ делаются даже ссылки на высокопоставленных, правда, безымянных российских чиновников, которые якобы даже «успокаивают» японцев на этот счет.

И действительно, делимитация — это установление линии государственной границы путем переговоров. Причем постановление о делимитации обычно является составной частью мирных договоров или специальных соглашений об установлении или изменении государственной границы. А, как известно, именно подписание давно ставшего анахронизмом мирного договора между Японией и Россией и является лазейкой, используя которую Токио вознамерился реализовать свои притязания на все южно-курильские острова России.

Хотя в российских СМИ уже неоднократно выдвигалось предложение дать четкое разъяснение, возможно ли использование процесса делимитации для пограничного размежевания с Японией и каких потерь это может стоить нашей стране, ни МИД РФ, ни другие компетентные органы России на обращения не реагируют. Есть единственный ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на запрос по указанному поводу ИА REGNUM. Он сформулирован следующим образом:

«В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в российско-японских отношениях со времени окончания Второй мировой войны сохраняется проблема мирного договора. Именно по ней, а не вопросам демаркации или делимитации ведутся переговоры в соответствии с договоренностью на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 г. на основе Совместной декларации 1956 г.

…Как мы неоднократно отмечали, в том числе в ходе переговоров с японской стороной, первоочередным шагом к урегулированию данной проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами».

В ответе признается, что МИД РФ будет продолжать вести переговоры с японским правительством по поводу «сохраняющейся проблеме мирного договора». И это при том, что, как следует из ответа премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор без предварительных условий, японской стороне мирный договор без Курил не нужен, и они его подписывать не станут. Так почему он столь нужен нынешнему российскому руководству, которое соглашается раз за разом выслушивать на переговорах незаконные японские требования? Требования, которые отвергает практически весь народ России. Хотелось бы до окончания голосования о поправках в Основной закон РФ все же получить ответы на эти вопросы. Ибо в противном случае лазейка о «делимитации» будет вызывать сомнения и подозрения о том, не захочет ли кто-то из российских властей воспользоваться ею при политической сделке с Японией или другими сопредельными странами.

Позицию сахалинцев и курильчан, выраженную во время опросов общественного мнения, со всей определенностью изложил губернатор Лимаренко. Но нужно знать и позицию тех, кто ведет явно затянувшиеся переговоры с Токио о, как выясняется, никому не нужном «мирном договоре».