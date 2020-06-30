Сосновый Бор, Ленинградская область, 30 июня, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Концерн «Росэнергоатом» официально опроверг сообщения о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС и уточнил, что «новости» об этом, распространяемые в украинских СМИ, датированы 2015 годом.

«Росэнергоатом» ЛАЭС

Сообщения о «проблемах» на втором энергоблоке ЛАЭС были опубликованы в ряде украинских СМИ, в них говорилось, что якобы в минувшую субботу, 27 июня, в турбинном отделении второго блока ЛАЭС произошел выброс радиоактивного пара.

«Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время Концерн «Росэнергоатом» проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы», — пояснили в концерне.

В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся второй, четвертый и пятый энергоблоки, которые работают в штатном режиме и несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте (ППР).

«Станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет», — подытожили в концерне.

С начала июня Ленинградская АЭС выработала 2 173,3 млн кВтч электроэнергии. Радиационная обстановка на промплощадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

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Никаких ЧП нет и на Кольской АЭС, отметили ранее в «Росэнергоатоме», поскольку появлялись слухи о ЧП и на этой станции.

«Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет. Суммарные выбросы ЛАЭС и КолАЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют», — подчеркнули в концерне.

Ранее в европейских СМИ появились сообщения о небольшом повышении радиационного фона в Северной Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких связанных с радиацией аварийных ситуаций на северо-западе России не было.