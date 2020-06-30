Санкт-Петербург, 30 июня, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки, то есть в понедельник, 29 июня, выявлено 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Это на 34 случая больше, чем днем ранее, когда было объявлено о 219 новых фактах, и больше, чем выявлялось ежедневно на протяжении всей прошлой недели.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие на 30 июня 2020 г

Таким образом, нарастающим итогом в Петербурге на 30 июня зарегистрировано 24 207 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, вызывающим заболевание COVID-19.

За сутки в Петербурге вылечились от этой болезни 254 человека. Общее число переболевших в городе составляет 17 310 человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 857 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2206 человек, в том числе 94 — в обсерваторе, 988 — на самоизоляции.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 179 обращений, связанных с пандемией. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 66 человек.

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Как сообщалось, 26 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса.