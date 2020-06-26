Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса. Об этом глава города заявил во время эфира на телеканале «78».

Составляя прогнозы на будущее, городские власти советуются с профильными специалистами, которые разрабатывают модели развития ситуации. По прогнозам, вторая волна может накрыть город в сентябре, когда школьники и студенты вернутся в классы и аудитории. Кроме того, в Петербург вернутся жители, которые на время пандемии уехали из мегаполиса на малую родину.

«Город должен быть готов к этому, и мы готовимся к этому, но я хотел бы, чтобы вообще не было второй волны, — заявил Беглов. — Еще раз хотел бы вернуться к вопросу о соблюдении правил безопасности каждым из нас. Я много бывал в «красных зонах», в больницах. Тяжело люди болеют. И говорят: «Неужели мне трудно было надеть маску и перчатки?» Это несопоставимые вещи».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на сохраняющуюся угрозу, с 28 июня в городе вводятся дополнительные послабления: открываются навигация, салоны красоты, парки, зоопарки, летние кафе, детские и спортивные площадки и многое другое.

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С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 23 071 случай в заражения коронавирусной инфекцией. Умер 961 человек. Выздоровели 15 100 человек.

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