Санкт-Петербург, 26 июня, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге программой реновации — сносом «хрущевок» и возведением для их жильцов новостроек — займется компания из Москвы. Об этом сообщает 26 июня пресс-служба ООО «СПб Реновация», давно работающего в этой сфере в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов в Петербурге

Между ПАО «ГК «Самолет» и ООО «СПб Реновация» подписано партнерское соглашение в рамках программы Группы «Самолет» для владельцев земельных участков и компаний-девелоперов, которую Группа анонсировала годом ранее.

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По договору «СПб Реновация» будет в дальнейшем реализовывать свои проекты под эгидой бренда Группы «Самолет» и получит доступ к экспертизе «Самолета» по разработке современного и востребованного продукта, всем технологиям и инструментам управления проектами.

«Совместная реализация проектов с применением лучших практик, через цифровую платформу и по стандартам Группы «Самолет» позволит «СПб Реновации» максимизировать эффективность проектов в долгосрочной перспективе», — отметили в компании.

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Отметим, ПАО «ГК «Самолет» было основано шесть лет назад. По итогам 2018 года Группа «Самолет» заняла 5 место в топ-10 застройщиков в Московской области по площади недвижимости, введённой в эксплуатацию.