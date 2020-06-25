Москва, 25 июня, 2020, 15:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Новую Москву проинвестировано 1 трлн 770 млрд рублей из которых ¾ — деньги инвесторов. Всего же до 2035 года в развитие новых территорий планируется вложить порядка 7 трлн рублей, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С момента присоединения проинвестировали практически четвертую часть от запланированного объема. Далее соотношение бюджетного рубля к инвестиционному будет снижаться в сторону бюджетного, и увеличиваться в сторону инвестиционного финансирования. Но самое главное именно сейчас на начальном этапе создать все необходимые условия для того, чтобы инвесторы не вкладывали больше», — подчеркнул Жидкин.

Чиновник также обратил внимание на то, что 1 млрд вложенных средств создает 371 новое рабочее место, появляется 745 новых жителей, что в совокупности в год дает 120 млрд рублей поступлений в бюджет. А вложенные средства окупаются за 7 лет.

По словам Жидкина, столь значительного синергетического эффекта удается достигнуть в немалой степени за счет опережающего развития транспортной инфраструктуры. Строительство метро, дорог и развитие наземного общественного транспорта придают дополнительный импульс застройщикам, которые начинают активнее развивать свои девелоперские проекты.

«Одним из главных направлений по развитию инфраструктуры является транспортный каркас, и практика последних восьми лет показала, что именно транспорт является главным импульсом, и главным мотиватором для того, чтобы застройщики создавали свои объекты в новой Москве», — убежден чиновник.

Что же касается достижений, то на сегодняшний день построено 211 км магистральных дорог, в стадии строительства еще 127 км магистральных дорог, и параллельно проектируется еще 153 км дорог. А к 2024 году по замыслам властей на новых территориях должно появится более 500 км новых магистральных дорог. Только на 2020 год запланировано отремонтировать 250 дорожных объектов площадью 700 тыс кв. м., и построить 37 км новых дорог.

Продолжая тему развития инженерной инфраструктуры, Жидкин отметил, что уже построено одних лишь магистральных водопроводных, отопительных и газовых сетей более 100 км, а обычных порядка тысячи километров. В 2020 году строится 9 магистральных объектов, 2 из которых планируется сдать в текущем году. Кроме того, планом развития Новой Москвы предусмотрено создание централизованного водопровода и канализации.

«Вот, например, 95% воды на новой территории использовалось из подземных источников. Вода не очень хорошего качества, и мэром было принято решение построить водоводы из Москвы, чтобы обеспечить всю территорию качественной водой. То же самое по канализованию, там масса небольших очистных сооружений, которые влияют на экологию. Поэтому мы строим магистральные сети, насосные станции, очистные сооружения, которые будут централизованно обеспечивать очистку сточных вод», — заключил Владимир Жидкин.

Ранее столичные чиновники сообщали, что по ряду параметров, среди которых в частности меньшая плотность застройки, лучшая экологическая ситуация, покупать квартиры в Новой Москве значительно выгодней, нежели в границах МКАД.

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