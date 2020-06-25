Новая Москва приближается к уровню жизни Москвы исторической
Москва, 25 июня, 2020, 15:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Новую Москву проинвестировано 1 трлн 770 млрд рублей из которых ¾ — деньги инвесторов. Всего же до 2035 года в развитие новых территорий планируется вложить порядка 7 трлн рублей, заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, 25 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник также обратил внимание на то, что 1 млрд вложенных средств создает 371 новое рабочее место, появляется 745 новых жителей, что в совокупности в год дает 120 млрд рублей поступлений в бюджет. А вложенные средства окупаются за 7 лет.
По словам Жидкина, столь значительного синергетического эффекта удается достигнуть в немалой степени за счет опережающего развития транспортной инфраструктуры. Строительство метро, дорог и развитие наземного общественного транспорта придают дополнительный импульс застройщикам, которые начинают активнее развивать свои девелоперские проекты.
Что же касается достижений, то на сегодняшний день построено 211 км магистральных дорог, в стадии строительства еще 127 км магистральных дорог, и параллельно проектируется еще 153 км дорог. А к 2024 году по замыслам властей на новых территориях должно появится более 500 км новых магистральных дорог. Только на 2020 год запланировано отремонтировать 250 дорожных объектов площадью 700 тыс кв. м., и построить 37 км новых дорог.
Продолжая тему развития инженерной инфраструктуры, Жидкин отметил, что уже построено одних лишь магистральных водопроводных, отопительных и газовых сетей более 100 км, а обычных порядка тысячи километров. В 2020 году строится 9 магистральных объектов, 2 из которых планируется сдать в текущем году. Кроме того, планом развития Новой Москвы предусмотрено создание централизованного водопровода и канализации.
Ранее столичные чиновники сообщали, что по ряду параметров, среди которых в частности меньшая плотность застройки, лучшая экологическая ситуация, покупать квартиры в Новой Москве значительно выгодней, нежели в границах МКАД.
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