Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%
Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 25 июня, во время заседания правительства Ленинградской области, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам специалиста, средний темп прироста заболеваемости COVID-19 за семь дней составил 1,3% — в него внесены дополнительные показатели, которые учитываются при переходе на новый этап послаблений. Из всех случаев заболеваний, которые регистрируются с мая в регионе, чаще всего регистрируются: внебольничная пневмония (около 40%), ОРВИ (34%).
«У нас уменьшается число лиц без клинических проявлений и увеличивается (количество) болеющих внебольничной пневмонией», — отметила Ольга Историк.
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Темп прироста заболеваемости внебольничной пневмонией вызывает у специалистов тревогу. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 6284 таких пациента. Показатель заболеваемости составляет 359 случаев на 100 тысяч населения, что на 1,8% выше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 65% выше среднего многолетнего уровня.
Максимальные показатели заболеваемости, превышающие среднеобластные, зарегистрированы в 5 из 17 районов: Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском, Киришском и Приозерском.
«Уровень летальности на сегодняшнее число — 27, он чуть больше 0,6 — этот показатель меньше, чем по всей России», — отметила Историк, имея в виду количество умерших от COVID-19 по состоянию на 15 июня.
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