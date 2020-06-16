Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Летальность от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией в Ленинградской области составляет в настоящее время 0,64%. Об этом 16 июня ИА REGNUM рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Реанимационную помощь получают 120 человек, подключенных к аппарату ИВЛ — 58 человек», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему дню в регионе зафиксировано 3696 заразившихся коронавирусом, 2796 человек выздоровели, 24 человека умерли от COVID-19.

За последние сутки в регионе коронавирусная инфекция выявлена у 70 человек, при этом 91 пациент выздоровел и выписан на амбулаторное лечение, один заболевший умер.

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