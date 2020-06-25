Санкт-Петербург, 25 июня, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» изменит схему работы и перемещения пассажиров после снятия всех коронавирусных ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 июня генеральный директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры аэропорта «Пулково»

Он отметил, что действующий пассажирский терминал «Пулково» из-за ограничений в 2020 году обслужит только 10 млн пассажиров.

«То есть у нас по определению расстояние здесь больше [требуемого] в 2,5−3 раза. Учитывая, что «международка» закрыта — а она гораздо больше требует по технологии обработки, — у нас места в терминале очень много. А в будущем, конечно, мы учтём, чтобы могли разделять потоки, чтобы была социальная дистанция, учтём средства, которые, скорее всего, войдут в норму», — заметил Сергеев.

Так, одним из нововведений может стать измерение температуры всем входящим в аэропорт — подобные стационарные датчики уже установлены в международном секторе и обрабатывают данные сразу огромного количества людей.

«Посмотрим, где диспенсеры [с антисептиком] поставить, как с навигацией, чтобы человек очень четко ориентировался. Это немного надо подправить. Мы и так бы это делали, но теперь это приобретёт некую медицинскую направленность», — заметил Сергеев.

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Кроме того, «Пулково» усиленно развивает цифровые сервисы, которые позволяют пройти все этапы регистрации удаленно, чтобы меньше находиться в потоке людей.

«Считаю, что мы максимально сделаем так, чтобы человек сам выбирал — будет он стоять в очереди или спокойно зарегистрируется [самостоятельно]. Можно регистрироваться на стойках, можно онлайн это сделать в аэропорту и потом распечатать посадочной талон на принтере. И еще я на 100% уверен, что электронный билет, когда штрих-код с экрана [смартфона] прикладывается, будет к концу года введен везде, и мы сможем еще более сократить контакты с персоналом», — добавил Сергеев.