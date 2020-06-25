Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Петербургский международный аэропорт «Пулково» ожидает двукратного сокращения пассажиропотока по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил 25 июня генеральный директор управляющей компании аэропорта Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Сергеева, до пандемии коронавируса предполагалось, что в мае 2020 года «Пулково» будет обслуживать по 60 тыс. пассажиров в сутки, но в итоге аэропорт обслуживал только по 5 тыс. человек. То есть пассажиропоток в мае упал в 12 раз по сравнению с 2019 годом.

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При этом курорты Краснодарского края сдвинули открытие сезона на 21 июня, а крымские — на 1 июля, что повлияло на пассажиропоток уже сейчас.

«Мы увидели сразу же скачок до 10 тысяч [пассажиров в сутки] в начале июня. Потом рекорд был в 19 тысяч. И мы ожидаем, что, когда все курорты откроются, наверное, эта цифра приблизится к 30 тысячам. Это всё равно будет вполовину меньше, чем было в прошлом году, но мы также видим, что это в большей степени связано с тем, что люди не могли планировать свой отпуск — на это нужен по крайней мере месяц», — считает Леонид Сергеев.

Он добавил, что гражданам мешает сразу отправиться в поездку то, что многие отели при заселении требуют справки об отсутствии коронавируса. В Петербурге же стоимость такого теста в частных лабораториях может достигать 5 тыс. рублей.

«Это уже такой полубизнес. И когда люди найдут возможность сделать отпуск нормальным по деньгам, думаю, что пассажиропоток вырастет еще раз. Это происходит скачками. Я сам для себя пытался организовать отпуск, вижу, что в принципе в Крым можно попасть, но почти все эконом-варианты уже разобраны», — сказал Сергеев.

Он предполагает, что по итогам года пассажиропоток аэропорта «Пулково» будет вдвое ниже показателя 2019 года, то есть составит около 10 млн человек.

«На июль-август боюсь загадывать. Это также связано с заграницей — мы большой международный хаб, много людей прилетает из-за границы. Но мы думаем, что открытие заграницы будет ближе к сентябрю: сначала заполнят наши курорты, нашу экономику восстановят, а потом уже будут думать про остальные экономики мира», — заметил Сергеев.

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