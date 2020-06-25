Нижний Новгород, 25 июня, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе на 25 июня выявили 984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 68 177 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 217 человек, в Саратовской области — 110, в Ульяновской области — 109, в Пензенской области — 70, в Чувашии и Оренбургской области — по 62, в Пермском крае — 61, в Самарской области — 55, в Башкирии — 53, в Мордовии — 49, в Татарии и Кировской области — по 40, в Марий Эл — 36, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 16 414 случаев, в Саратовской области — 5892, в Ульяновской области — 5242, в Башкирии — 5121, в Чувашии — 4802, в Пензенской области — 4593, в Самарской области — по 4557, в Татарии — 4350, в Оренбургской области — 3439, в Пермском крае — 3416, в Мордовии — 3192, в Кировской области — 3026, в Марий Эл — 2819, в Удмуртии — 1314.

Полностью выздоровели 43 962 жителя округа, за последние сутки выписаны 634 человека. Таким образом, выздоровели более 64,48% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 617 человек, за минувшие сутки скончались десять жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в России подтверждено 613 994 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7113 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,1%. Полностью выздоровели 375 164 жителя России, за сутки выписаны 6342 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 61,1% граждан. 8605 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 92 — за последние сутки.

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