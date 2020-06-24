Приштина, Сербия, 24 июня, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово. Весели и Тачи выдвинуто обвинение в ста убийствах.

Moerk MSC Хашим Тачи

Читайте также: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст уведомления, поступившего в из Гааги:

«24 апреля 2020 года офис Специального прокурора представил на рассмотрение Специализированных палат суда Косово обвинительный акт из десяти пунктов, в которых Хашим Тачи, Кадри Весели и другие обвиняются в серии преступлений против человечности и военных преступлений, среди которых незаконное убийство, преднамеренное похищение людей, преследования и пытки.

MoRsE Здание Международного трибунала для бывшей Югославии

Читайте также: Президент Косово Хашим Тачи заявил о намерении уйти из политики

В обвинительном акте заявляется, что Хашим Тачи, Кадри Весели и другие подозреваемые являются уголовно ответственными за почти сто незаконных убийств. Преступления, представленные в обвинительном акте, включают сотни идентифицированных жертв среди албанцев, сербов и представителей этнического меньшинства рома в Косово и политических противников. Обвинительный акт — это только уголовное дело, которое является результатом долгого расследования и демонстрирует решимость офиса Специальной прокуратуры доказать, что все предъявленные обвинения являются несомненными. Один из судей в ходе предварительной процедуры рассматривает обвинительный акт с целью решить, будут ли подтверждены обвинения. Специальный прокурор считает обязательным доведение до общественности данного уведомления об обвинениях в связи с многочисленными попытками Хашима Тачи и Кадри Весели препятствовать или саботировать работу Специального трибунала.

Достоверно известно, что господин Тачи и господин Весели тайно предприняли кампанию по лишению силы закона о создании Специального суда и различными образами препятствовали работе суда, стремясь запугать правосудие. Посредством данных действий господин Тачи и господин Весели поставили свои персональные интересы над жертвами своих преступлений, верховенством права и народа Косово».