Приштина, , 20:31 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 11 июня заявил, что не будет баллотироваться на новый срок на будущих выборах и собирается уйти из политики.

В интервью для косовского телеканала TvSyri, Тачи заявил следующее:

«Я не буду выставлять свою кандидатуру на пост президента на будущих выборах. <…> У меня будет другая жизнь. Это можно себе позволить после двух десятилетий политической ответственности».

«Я уйду при таких обстоятельствах, когда страна будет двигаться в нужном направлении», — подчеркнул политик.

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Кажется, такими обстоятельствами для Тачи станет заключение соглашения между Сербией и Косово при посредничестве США.

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