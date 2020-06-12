Приштина, 12 июня 2020, 20:31 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 11 июня заявил, что не будет баллотироваться на новый срок на будущих выборах и собирается уйти из политики.
В интервью для косовского телеканала TvSyri, Тачи заявил следующее:
«Я уйду при таких обстоятельствах, когда страна будет двигаться в нужном направлении», — подчеркнул политик.
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Кажется, такими обстоятельствами для Тачи станет заключение соглашения между Сербией и Косово при посредничестве США.
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