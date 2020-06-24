Москва, 24 июня, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который присутствовал на Красной площади в Москве на параде Победы, сразу же после мероприятия отправился в Минск. Об этом 24 июня сообщил ТАСС источник в посольстве Белоруссии в столице РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Подтверждаем, что (глава Белоруссии Александр Лукашенко) уже вылетел в Минск», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В программе визита в том числе значилось присутствие Лукашенко вместе с сыновьями на параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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