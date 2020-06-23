Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
В программе визита в том числе присутствие Лукашенко вместе с сыновьями на параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.