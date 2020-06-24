Нижний Новгород, 24 июня, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде завершился марш Победы, который впервые за долгие годы проходил без участия зрителей и гостей на Нижневолжской набережной, а не на площади Минина и Пожарского. Губернатор региона Глеб Никитин смотрел трансляцию торжественного мероприятия дома, с семьей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перед началом марша, сразу после завершения Парада Победы в Москве, он обратился к нижегородцам.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Никитин напомнил, что 24 июня 75 лет назад состоялся первый Парад Победы на Красной площади.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Именно тогда к подножию мавзолея были брошены 200 знамён и штандартов разгромленных немецких войск. Мы все с детства помним эти документальные кадры. А ветераны-нижегородцы — участники того парада, рассказывали, как нелегко было к нему готовиться», — сказал губернатор.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава области выразил сожаление, что нельзя в этом году на фоне сложной эпидемической ситуации встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны лично, «пожать руку».

Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Чтобы на трибунах были вы — люди, подарившие нам жизнь, настоящее и будущее. И целая площадь благодарных вам потомков», — пояснил Никитин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Также в обращении губернатор подчеркнул роль героев сегодняшнего дня — медиков.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

«У каждого времени — свой фронт и свои победы. Но я уверен: наши победители могут гордиться своими последователями», — заключил Никитин.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, в нижегородском марше Победы, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В колоннах перед зданием Речного вокзала прошли 75 единиц современной военной техники: бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

Читайте также: Не быть «Иванами, не помнящими родства»: Глеб Никитин о марше Победы

Полная версия марша Победы будет демонстрироваться в 19.00 24 июня в эфире телеканала «Россия 24».