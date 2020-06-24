Статья Путина стала ответом конструкторам мифов о «вине СССР»
Москва, 24 июня, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Почему статья Владимира Путина о Второй мировой войне стала настоящим вызовом тем, кто пытается заставить Россию каяться и платить за свое прошлое, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.
Похоже, что статья изначально задумывалась как адресная, нацеленная не только на интерес широкой публики, но и внимание интеллектуальных элит Запада. Недаром эта статья была опубликована и в английском переводе, изданном американским The National Interest. Статья напомнит аудитории этого солидного издания о том, что американский, серьезно искаженный взгляд на историю Второй мировой войны, не является единственным и должен быть подвергнут существенной корректировке. Особенно в той части, которая касается вины за развязывание мировой войны, в чем многие на Западе пытаются обвинить СССР наравне с гитлеровской Германией.
В этом смысле статья Путина, обращающая читателя к реальному ответу на вопрос «на ком лежит вина за потакание гитлеровской Германии?», действительно является вызовом тем, кто уже долгое время ведет подкоп под нынешнюю Россию, рассуждая о «вине СССР».
Читайте подробности в статье Александра Халдея «Зачем Путин написал статью о войне».