Москва, 24 июня, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Почему статья Владимира Путина о Второй мировой войне стала настоящим вызовом тем, кто пытается заставить Россию каяться и платить за свое прошлое, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на параде Победы

Похоже, что статья изначально задумывалась как адресная, нацеленная не только на интерес широкой публики, но и внимание интеллектуальных элит Запада. Недаром эта статья была опубликована и в английском переводе, изданном американским The National Interest. Статья напомнит аудитории этого солидного издания о том, что американский, серьезно искаженный взгляд на историю Второй мировой войны, не является единственным и должен быть подвергнут существенной корректировке. Особенно в той части, которая касается вины за развязывание мировой войны, в чем многие на Западе пытаются обвинить СССР наравне с гитлеровской Германией.

В этом смысле статья Путина, обращающая читателя к реальному ответу на вопрос «на ком лежит вина за потакание гитлеровской Германии?», действительно является вызовом тем, кто уже долгое время ведет подкоп под нынешнюю Россию, рассуждая о «вине СССР».

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Зачем Путин написал статью о войне».