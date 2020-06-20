20 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Путин сделал ещё один шаг к открыванию новой эры – эры сопротивления прежней модели мира, которой брошен вызов, и брошен он именно Владимиром Путиным. Россией. Ни одна другая сверхдержава себе этого позволить не посмела.

Александр Халдей, , 17:12 — REGNUM Большие политики никогда ничего не делают случайно или просто так. По вдохновению или от возникшего интереса. Большие политики всегда всё делают продуманно и каждое своё действие помещают в какой-то более крупный процесс, которому эти действия служат и который обосновывают.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На то они и большие политики, отличающиеся от всех прочих людей, которые могут позволить себе действовать по вдохновению, внезапному интересу или просто вследствие пришедшей на ум мысли, о которой они решили поведать миру.

То, что на 75 лет Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне Владимир Путин решил написать историческое эссе о причинах и движущих силах той войны, говорит не о том, что в нём вдруг проснулся особый интерес к истории или возобладала жажда правды.

И не о том, что он решил сделать такой пропагандистский продукт, мимо которого уж точно никто в мире пройти не сможет. И уж тем более не о том, что он решил отомстить некоторым нынешним геополитическим оппонентам, слишком назойливо стремящимся последние 25 лет делать России всякие гадости.

Ведь пять лет назад дата была не менее громкая, а отношения с «партнёрами» не менее трудными. И тем не менее ничего подобного Владимир Путин писать не собирался. А вот сейчас почему-то собрался и написал.

Владимир Путин на параде Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Да так, что сразу с переводом на английский и размещением на американском ресурсе The National Interest — журнале, издающемся в США Центром национальных интересов в столичном городе Вашингтоне. Одном из мозговых центров, аккумулирующих внимание весьма специфической аудитории — топа аналитического сообщества и действующих политиков не ниже уровня штатов.

Собственно, опубликовать статью Путина охотно взялся бы абсолютно любой печатный орган, да ещё бы и кучу денег заплатил за то, что выбрали его. Но Путин обратился не к массовому читателю, а именно к интеллектуальной элите Запада. В самом её гнезде — логове, как сказали бы у нас в ту войну. И в этом первый интересный знак, определённым образом характеризующий путинский замысел.

То есть первый вопрос «кому?» требует ответа: далеко не всем, но избранным. Недаром пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос, почему выбрали именно сайт этого журнала, ответил: «Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди».

Характерно, что выбрали не бумажную, а электронную версию — это расчёт на молодую часть «солидной и умной» аудитории. То есть это воспитательный процесс, работа на перспективу. Забыть путинские оценки у тех, кто прочитает его статью, уже не получится. А ведь молодое поколение политиков в США выросло на совершенно искажённой истории той войны, и путинские сведения станут для них если не шоком, то откровением и колоссальным сюрпризом.

Если Путин опубликовал в США статью о войне, то её прочитает весь мир, включая европейскую политическую и административную элиту. И это ещё один адресат, который получит путинское послание. Расчёт Путина точный — он обращался как бы и не к ним. Но если они промолчат, то признают обвинения, а если не промолчат, то заставят прочитать путинскую статью и тем самым поспособствуют популяризации её тезисов.

Дело в том, что путинская статья является сенсацией в полном смысле этого слова, и некоторое растерянное молчание западных СМИ после её выхода в свет говорит именно об этом. Сенсационным в статье Путина является не исторический материал — его в СССР знали все школьники и знают и теперь даже средне образованные граждане.

Сенсационным является то, что впервые за всю историю постсоветской России её глава государства врезал промеж ушей и США, и Великобритании, и Франции, и Польше, не говоря уже о Германии. Иную характеристику тому, что сделал Путин, подобрать сложно.

То есть ответ на второй вопрос «что это было?» можно дать точный — это была даже не пощёчина, а хук справа. Деяние в отношении «партнёров» прежде совершенно немыслимое. Сказать правду о роли Запада в развязывании страшнейшей в истории человечества войны — это не плевок и не бросание перчатки, и даже не удар — это серия, после которой надо понять, что произошло.

Путин, этот образец политкорректности, вдруг пришёл в высокое собрание и вслух сказал: «Господа, а ведь вы все тут бандиты и убийцы», после чего раскланялся и вышел. Оставив господ в шоковом состоянии осмысливать сказанное.

Так возникает вопрос «зачем?». Путин, как танковый таран, предпринимал своими аргументами атаку за атакой на редуты исторических фальсификаций, прямо обвиняя финансовые и политические круги США, Британии и Франции в создании военной промышленности нацистской Германии, в натравливании её на СССР, в намеренном саботировании всех советских инициатив в области предотвращения войны. Путин прямо показал, что войну хотели, её готовили, начиная с Версальского мира, и к ней подводили, думая, что накроет других, а самим удастся отсидеться в стороне.

Подписавшиеся стороны Версальского мира. Ж. Клемансо, В. Вильсон, Д. Ллойд Джорж. Париж, 1919 год

Особенно от Путина досталось Польше. Никто с 1945 года не обвинял Польшу в том, что она вместе с Гитлером поделила Чехословакию, и именно это сделало войну в Европе неизбежной. Не «пакт Молотова — Риббентропа», как называют советско-германский договор о ненападении, а именно польско-германское оттяпывание Судет от Чехословакии, которое потом было одобрено на позорном Мюнхенском сговоре всеми западными державами.

Самое главное всплывает между строк написанного Путиным текста. Мы уже знаем, что Англия полностью руководила польской элитой, направляя её политику против России. Но почему Англия так активно подминала Польшу? Неужели только ради России?

Оказывается, нет. Англия подмяла Польшу потому, что та стремилась к расширению своей империи за счёт захвата территорий соседних государств. Прибалтики, Западных Украины и Белоруссии, той же Чехословакии. Допустить такое было не в интересах Британии. Усиление Польши и Германии для Англии было слишком неприемлемо. Польшу требовалось вернуть в этнические границы. Потому Англия полностью подчинила себе польскую элиту и всеми силами направляла её на Восток.

Представляете, что значит сказать сегодня такое после двадцати лет политкорректного молчания в тряпочку и партнёрских объятий с поцелуями? Это подведение черты под всей прежней политикой в отношении России к Западу. Это прекращение притворства и обращение к врагу с настоящим выражением своего лица.

И хотя речь идёт о тех правительствах, о том времени, все всё прекрасно поняли. Самим фактом безжалостного топтания по любимым западным мозолям Путин отрезал все надежды на возвращение России в состояние идейной и духовной подчинённости «партнёрам».

Теперь ответ на вопрос «почему именно сейчас?». Да потому, что в России идёт процесс суверенизации, квинтэссенцией которого станет момент голосования за изменения к Конституции, где лейтмотивом является суверенитет и национализация элиты.

Россия понимает происходящее как процесс размежевания прежних лагерей по новым границам. И своим отношением к зачинщикам той войны Путин показал, что претензии их наследников на сохранение своей зоны влияния, доставшейся им в результате временной слабости СССР, Россией не принимаются. Использовать историю для легитимации своей власти на захваченных территориях не получится.

А если так, то оправданным является сопротивление, и все, кто к нему присоединятся — свои, а кто отстранится — чужие. Теперь критерии попадания в российскую политическую элиту именно таковы. Ставшие маргиналами сторонники капитуляции будут неукоснительно выдавлены из политического сообщества.

Путин сделал ещё один шаг к открыванию новой эры — эры сопротивления прежней модели мира, которой брошен вызов, и брошен он именно Владимиром Путиным. Россией. Ни одна другая сверхдержава себе этого позволить не посмела.

Особенно нужно заметить, что Путин впервые высказался положительно о роли Сталина и советского руководства. Конечно, перед этим он сделал требуемый шаг дистанцирования от репрессий, признав их наличие и недопустимость. Но тут же он отделил вопрос репрессий от позиции СССР в войне, которую однозначно поддержал, тем самым впервые положительные коннотации возобладали над отрицательными. Причём он подкрепил свои слова свидетельствами британских премьер-министров Черчилля и Ллойд Джорджа.

Сталин и Черчилль на Ялтинской конференции, 1945

Это не просто сигнал о преемственности СССР. Это знак: «Россия возвращается». После этой статьи иллюзии о том, что в России имеют место эксцессы, которые пройдут, и Россия вернётся в прежнее положение, должны растаять, как утренний туман. Россия не вернётся.

Ещё одним примечательным моментом является выбор времени для такого шага. Запад слабеет, его государственность под нагрузкой, там господствует глубочайший кризис, охвативший не только экономику, но и сферу духа. К старым линиям разделения добавились новые. И в этот момент Россия наносит очень чувствительный удар по всей этой западной конструкции.

Как говорят в боксе: «Бить надо не сильно — бить надо вовремя». Именно так надо понимать смысл и сверхзадачу статьи Путина на тему причин начала Второй мировой войны, темы только на первый взгляд отвлечённой. На самом деле Путин описал войну нынешнюю, ибо «ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада», как писал Бертольд Брехт.

И именно потому статья Путина стала сенсацией, последствия которой будут проявляться в неотвратимых геополитических изменениях, идущих уже десятилетие и усиливающихся на наших глазах.

Но Путин никогда не загоняет противника в угол. Он всегда создаёт альтернативу и показывает её оппоненту. В одно время с его статьёй в США в российских СМИ вышли интервью Патрушева, отзывавшегося о Западе как о враге, и статья Медведева, полная умеренных и партнёрских формулировок. Тем самым показано — у Запада есть выбор. Вариант будет мягким или жёстким. То, что любой из них оказывается под контролем Путина, — понятно, но тут, как говорится, торг неуместен.

Большие политики никогда ничего не делают просто так. Они всегда говорят намного больше, чем сказано, и имеют в виду период намного больший, чем тот, о котором говорят. Только надо научиться это правильно, и главное — вовремя понимать. Хотя бы для того, чтобы снова не накликать большую войну, после которой осмысливать её причины будет уже некому.