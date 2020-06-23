Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 16:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался врач-реаниматолог родильного дома №9. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

Однако уточнить причины смерти медика в ведомстве пока не смогли.

Отметим, что в настоящий момент в неофициальном «Списке памяти» Санкт-Петербурга и Ленинградской области значится 61 фамилия медицинских работников, сотрудников больниц, клиник, роддомов и других медицинских учреждений, которые умерли в пандемии коронавируса. Этот список составляется активистами на основе информации от коллег, друзей и родственников умерших медиков.

Среди новых имен в «Списке памяти» значатся: студент 6 курса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Альхауадж Абдуллах, который пришел на помощь старшим коллегам и пошел работать в больницу, фтизиатр из этого же университета Владимир Шевцов, 52-летняя педиатрической поликлиники №111 Ольга Григоренко, 52-летний патологоанатом Городского патологоанатомического бюро Сергей Гусев, 62-летний невролог городской больницы №15 Вячеслав Кобылецкий, 73-летний лифтёр детской городской больницы №5 имени Филатова Борис Петров, 42-летняя медсестра женской консультации Ольга Цапулина.

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Также среди новых имён в этом скорбном списке — регистратор Тосненской клинической межрайонной больницы Ленинградской области 74-летяя Мария Ильеня и 51-летняя участковый терапевт Центральной медсанчасти №38 ФМБА города Сосновый Бор в Ленобласти Ирина Якубовская.

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Как сообщалось, 17 медиков Санкт-Петербурга, помогавших больным с коронавирусной инфекцией и скончавшимся от COVID-19, посмертно награждены новым орденом Пирогова.