Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Почти тысяче петербургских медиков одобрили выплаты из бюджета города в связи с тем, что они заболели COVID-19 на работе. Об этом 19 июня сообщили в Смольном. На эти цели из резервного фонда Петербурга направили 600 млн рублей.

На данный момент положительные решения по выплатам приняты в отношении 963 человек, в их числе девять погибших.

В случае заражения коронавирусной инфекцией единовременно медики должны получить по 300 тыс. рублей, в случае смерти их семьям обещали выплатить по 1 млн рублей. Если медик получит инвалидность в результате заболевания, ему выплатят 500 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на эти выплаты имеют право и сотрудники федеральных стационаров, а также водители скорой помощи.

Обратиться за выплатой можно в администрацию района проживания или в комитет по социальной политике.

Заметим, на сегодня в «Списке памяти» медиков, погибших в Петербурге за время пандемии, 39 имен. Накануне стало известно о смерти врача-офтальмолога Городской больницы №2 Дмитрия Ярового, который в последние месяцы работал терапевтом в стационаре, перепрофилированном под COVID-19, а также о кончине 73-летнего врача скорой помощи Евгения Захарова.

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