Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 20:50 — ИА Регнум. В столкновении грузового автомобиля и пяти легковых машин на 10 километре КАД Петербурга один человек погиб, еще двое пострадавших получили многочисленные травмы. Такие данные сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today ДТП на КАД Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

«Имеются другие пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь», — добавили в дорожной полиции.

Напомним, массовая авария произошла 22 июня около 19 часов на внутреннем кольце КАД, вблизи развязки с ЗСД.

Ранее в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили о шести пострадавших в этом ДТП, о погибших не говорилось.

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По имеющимся данным, произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Движение по внутреннему кольцу в районе аварии полностью перекрыто. Пробка растянулась уже на полтора километра.

Очевидцы в соцсети сообщают свою версию случившегося.

«КамАЗ на скорости въехал в легковые, подмял машину, водитель подмятой машины (там даже трудно понять, что это за машина) — чуть жив, точно под реанимацию, пассажир скончался. Девушка из «Мазды», у неё только царапины, на её машину снесло «Рендж Ровер», там и пассажир и водитель с минимальными травмами. В остальных машинах, кого задело — все живы и с мелкими травмами. По словам тех, кто ехал после — грузовик не справился с управлением. Аварийки, реанимация и другие службы приехали менее чем через 15 минут. На тот момент водитель подмятой машины был жив и в сознании», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП» в сети «ВКонтакте».