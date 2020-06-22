Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM Из-за столкновения как минимум одного грузового и четырех легковых автомобилей полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе, к которым относится и КАД.

ДТП на КАД Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

«На КАД одна тачка на другой лежит боком. Как в кино. На севере в районе ЗСД со стороны Кронштадта. Перекрыли полностью проезд», — подтверждают очевидцы дорожной аварии в одной из групп в соцсети.

По имеющимся данным, ДТП произошло 22 июня около 19:10 мск на 10-м километре внутреннего кольца КАД, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении.

«В связи с тем, что поврежденными автомобилями заняты все полосы проезжей части, движение полностью перекрыто. В качестве альтернативного маршрута автомобилисты могут воспользоваться Приморским шоссе, ЗСД, Коннолахтинской дорогой», — подсказали водителям в ФКУ.

На месте происшествия работают оперативные и дорожные службы.