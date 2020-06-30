Москва, 1 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов, сообщает ИА REGNUM.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

Маркировать предстоит около 6,5 млрд упаковок в год.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал в России в 2017 году. С 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для лекарств категории семи высокозатратных нозологий, остальные лекарства должны были получить маркировку до июля 2020 года, однако сроки были перенесены.

Депутаты Госдумы в июне рекомендовали правительству РФ не применять систему административных штрафов в отношении тех организаций, которые по объективным причинам не успели подготовиться.

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Введение обязательной маркировке «ударит» по ценам на препараты низкого ценового сегмента, отмечают эксперты.

Закон также предусматривает, что лекарства, которые необходимы больным гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, некоторыми злокачественными новообразованиями, а также тем, кто перенёс трансплантацию органов до 2019 года, а также лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, будут храниться и реализовываться без нанесения средств идентификации до истечения их срока годности.