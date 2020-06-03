Москва, , 13:32 — REGNUM Депутаты Госдумы не будут переносить дату начала маркировки лекарств, однако рекомендует не применять штрафы в отношении организаций, которые по каким-то объективным причинам, включая пандемию коронавируса, не успели подготовиться к маркировке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы получили обращения ряда организаций как в поддержку того, чтобы маркировка заработала, так и от тех, кто предлагал перенести сроки маркировки. Мы договорились, что изменений в законодательство, касающихся переноса сроков маркировки, мы вносить не будем, но необходим переходный период», — заявил Исаев.

Парламентарии рекомендуют правительству РФ не применять систему административных штрафов в отношении тех организаций, которые по объективным причинам не успели подготовиться.

С 1 июля в России должна начаться маркировка лекарственных препаратов, что, по мнению экспертов, приведет к росту цен на лекарства. Маркировать предстоит около 6,5 млрд упаковок в год.

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