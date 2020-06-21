Санкт-Петербург, 21 июня, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Семнадцать медиков Санкт-Петербурга, помогавших больным с коронавирусной инфекцией и погибших в этой борьбе против смертельно опасного заболевания, посмертно награждены новым орденом Пирогова.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили 21 июня в Смольном. Награждение приурочено к отмечаемому сегодня Дню медработника.

Среди награжденных посмертно — умершие от COVID-19 петербургские врачи Сергей Белошицкий, Лариса Веселаго, Татьяна Зайко,Мария Киселева, Александр Костыгин, Галина Литвинова, Владимир Манькович, Виктор Парафило, Антонина Рында, Татьяна Ткачева, Лилия Уон, Алексей Филиппов, а также медицинские сестры Светлана Давтян, Любовь Заика, Наталья Рожкова, Валентина Шужина и рентгенолаборант Людмила Жиленкова.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным к 19 июня в Петербурге в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией скончались 44 медработника, в Ленинградской области — 10 медработников. Не у всех у них COVID-19 стал основной причиной смерти. Официально властями сообщалось о смерти лишь нескольких медиков.

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Как отмечают в Смольном наград сегодня удостоено большое количество работников здравоохранения Санкт-Петербурга, принимавших и продолжающих участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

В частности, главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной присвоено звание Герой Труда Российской Федерации.

В числе награжденных новым орденом Пирогова — 103 петербургских врача. Учрежденной одновременно с орденом новой медалью Луки Крымского награжден 31 петербургский работник системы здравоохранения среднего звена. Еще 22 сотрудника междучреждений Санкт-Петербурга получили Благодарность Президента РФ.

«В тяжелых условиях пандемии петербургские медики показали свои лучшие качества — профессионализм, готовность выполнять свой долг с риском для собственной жизни, не считаться со временем и трудностями. Их подвиг в эти месяцы войдет в историю здравоохранения», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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