Москва, 21 июня, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Российским чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние в то время, когда в стране сотни тысяч людей живут крайне скромно. Об этом 21 июня рассказал президент России Владимир Путин в интервью для проекта «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил Путин, отвечая на вопрос об аскетическом образе жизни, последний при выставлении его напоказ, по мнению российского лидера, не является примером для подражания.

При этом президент России указал, что ориентиром для представителей власти на любом уровне должно быть понимание того, где они живут, и потому они должны исходить из того, что в нашей стране сотни тысяч граждан живут очень скромно.

«И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул президент Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в свое свободное время он читает, занимается спортом или слушает музыку.