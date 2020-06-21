Москва, , 12:37 — REGNUM В свое свободное время президент России Владимир Путин читает, занимается спортом или слушает музыку. Об этом российский лидер рассказал 21 июня в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

«Спорт или почитать, или музыку послушать», — заявил президент Путин в ответ на соответствующий вопрос интервьюера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников медицинской сферы и учреждений науки за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.