Пробудит ли «русский киллер» задремавший грузинский электорат?
Тбилиси, 24 июня, 2020, 01:28 — ИА Регнум.
Осенью Грузию ждут очередные парламентские выборы, и в преддверии этого мероприятия все участники и сочувствующие уже начали разминать свои электоральные ожидания. О том, к каким театрализованным постановкам приходится прибегать в Грузии, чтобы привлечь внимание изрядно утомленного электората, рассказывает автор ИА REGNUMАндро Малкин.
Вот недавно Служба госбезопасности Грузии чуть не поймала российского наемного убийцу, которым чуть не стал задержанный гражданин России Васамбек Боков. Бокова обвинили в приобретении, хранении и применении фальшивых документов, а версия, зачем они ему понадобились, может, вероятно, пробудить и ужаснуть самого задремавшего грузинского патриота. Еще бы: ведь Боков, по неофициальной, но нагнетаемой версии, заехал в Грузию, чтобы убить журналиста Георгия Габунию. Того самого, который разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Особо впечатлительные даже ожидали расправы с Габунией со стороны рассерженных россиян.
В затянувшемся ожидании расправы с Габунией некоторые уже стали недовольно бухтеть, ну, сколько, в самом деле, можно ждать-то. Но такой «ценный киллер», как принято, не должен появляться этак запросто, лучше, с точки зрения тех же грузинских политиков, выпустить его поближе к выборам. Ведь в предвыборный период такой «киллер» может убить не какого-то там хулиганистого журналиста, а недоверие электората и заставить его поверить, что именно это правительство лучше всех его бережёт.
Читайте статью Андро Малкина «Фарс по-грузински с примесью «умыслов» России».