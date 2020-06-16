16 июня 2020 | Время чтения 7 мин

Андро Малкин, , 12:28 — REGNUM Грузинская политика тесно связана с искусством, но не с тем высоким искусством, к которому так тяготеют утонченные зрители или слушатели, и даже не с народным творчеством, за простой формой которого скрывается вековая мудрость, а с неким грубым видом фарса, поставленным неотесанным режиссером и преследующим недалекие цели: уличения «противника» внутри страны и одновременно «выведения на чистую воду» нежеланного северного соседа.

Камикадзе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но искушенному грузинскому зрителю подобные «политические спектакли» давно уже порядком надоели, поэтому с особым ажиотажем их не воспринимают и задуманного авторами возмущения особо не выражают. Даже в преддверии предстоящих нынешней осенью парламентских выборов, с приближением которых таких спектаклей будет все больше.

Одним из представлений-фарсов для грузинских зрителей стал факт задержания Службой госбезопасности Грузии гражданина России, чеченца по национальности Васамбека Бокова, который официально обвиняется в приобретении-хранении и применении фальшивых документов, а пока неофициально — в подготовке убийства грузинского журналиста Георгия Габунии. Того самого, который в прошлом году в прямом эфире телекомпании «Рустави 2», тогда еще рупора «Единого национального движения», осыпал нецензурной бранью президента России Владимира Путина, за что в глазах оппозиции обрел некий ореол «грузинского героя».

Теперь якобы гражданин России был направлен в Грузию не за чем иным, как за расправой над журналистом Габунией. Причем направлен не самим Путиным, а по его поручению Рамзаном Кадыровым. Во всяком случае, именно так представил это дело генеральный директор теперь уже «Мтавари архи» — нынешнего рупора «Единого национального движения» и экс-президента Михаила Саакашвили — Ника Гварамия.

Ника Гварамия OSCE Parliamentary Assembly

Как пояснил Гварамия на специальном брифинге в связи со «скандальным арестом» российского «киллера», Боков был задержан Службой госбезопасности Грузии еще 12 июня, но о его умыслах относительно Габунии стало известно спустя три дня. Узнал об этом Гварамия из собственных «компетентных» источников и вынес версию на суд телезрителей.

Но первенство в этом спектакле, для отвода глаз, было поручено телекомпании «Формула», еще одному ответвлению бывшей «Рустави 2» и еще одному рупору грузинской оппозиции. Именно она сообщила, что задержанный СГБ гражданин России планировал убийство Георгия Габунии.

Тема, как и ожидалось, стала «гвоздем программы» дня 15 июня и перекрыла собой все остальные вопросы и темы. Телекомпании и электронные СМИ посыпали на зрителей, слушателей и читателей многочисленные комментарии, авторы которых подтверждали первоначальную версию Ники Гварамии о «задуманной президентом России расправе над оскорбившим его грузинским журналистом».

Телекомпания «Мтавари архи» на комментариях в течение дня не остановилась и, как заявила ведущая программы «Ночной мтавари» Эка Квеситадзе, «неожиданно» перекроила свои планы и посвятила этот выпуск целиком теме подготовки покушения на Габунию.

«Мы узнали об этом от телекомпании «Формула» и ничего не знали, но все это время жили и продолжаем жить в страхе», — «бесстрашно» заявила во вступительном слове к передаче Квеситадзе.

Она упрекнула правительство и его структуры, в том числе Службу госбезопасности, в том, что те никакой информации телеканалу и «потенциальной жертве» не предоставили, а основным источником информации по этому поводу назвала Нику Гварамию.

Журналист Ека Квеситадзе Цитата из видео YouTube

«Гостями» программы Квеситадзе были сам «несостоявшаяся жертва» — Габуния, Ника Гварамия как главный источник информации о планировавшемся теракте, а также «видные лица» оппозиционного политического спектра и оппозиционного журналистского корпуса. В их числе был и бывший член ЕНД, позднее перекочевавший в отпочковавшуюся от партии Саакашвили «Европейскую Грузию» Гиви Таргамадзе, который, как представила его ведущая, и сам не так давно стал жертвой теракта.

Она имела в виду «представление» со взрывом в автомобиле, где сидел Таргамадзе, который случился 4 октября 2016 года поздно вечером недалеко от офиса партии «Единое национальное движение» на площади Колхозной в Тбилиси. Инцидент произошел незадолго до парламентских выборов 2016 года, после поражения в которых и выделилась «Европейская Грузия» из состава ЕНД в отдельную партию. Причем взрыв случился таким образом, что сам Таргамадзе никак не пострадал, легкие повреждения получил его водитель. Но Гиви Таргамадзе стал для оппозиции и ее сторонников «героем дня» и «жертвой» правительства «Грузинской мечты» и, конечно же, ее «куратора» — России.

Вся суть передачи Квеситадзе была направлена на внушение зрителям «реальности» происходящего, «действительности зловещих планов» российского руководства и «инертности и бездейственности» грузинских властей.

Ниточка велась от клубка, завязанного самим Габунией в его уже «всемирно известном монологе» о Путине. Автором которого якобы был именно Габуния, потому что, как утверждала Квеситадзе, и она, и Ника Гварамия в тот вечер были «ошеломлены» услышанным. А следовательно, и «расправа» представлялась как реальный и заранее продуманный план, осуществить который России почему-то не удалось. «Не сработали» ее спецслужбы и их «представитель» Боков.

И Габуния, и Гварамия утверждали, что покушение готовилось давно и тщательно. По их версии, за журналистом следили давно и упорно, что заметила и охрана Георгия Габунии. Причем, следили не только в Грузии, но и за границей, куда Габуния ездил в командировки и где его предупреждали об осторожности, так как «Кадыров и здесь является частым гостем».

Ведущий телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния Цитата из эфира Rustavi 2

Интересно, что в Службе госбезопасности прямо версию подготовки покушения на журналиста не подтверждают и его фамилии и имени не упоминают. В специальном заявлении СГБ лишь сообщается о задержании некоего гражданина России В. Б., у которого были обнаружены фальшивые документы, и о возбуждении уголовного дела по факту подготовки умышленного убийства.

«Задержание В. Б. было произведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту подготовки умышленного убийства, которое (расследование) на основании соответствующей оперативной информации ведет контртеррористический центр Службы государственной безопасности», — говорится в сообщении без уточнения личности вероятной жертвы.

По официальной информации, фальшивые документы нужны были В. Б. именно для совершения убийства, но СГБ удалось его предотвратить своевременным заключением злоумышленника под стражу.

«На основании полученных следствием бесспорных и взаимосвязанных доказательств следственный орган принял решение о задержании В. Б., в результате чего, с одной стороны, было привлечено к уголовной ответственности уличенное в преступлении лицо, а с другой стороны, было предотвращено более тяжкое преступление», — сообщила СГБ, чем, собственно, косвенно подтвердила версию «Формулы» и Гварамии — Габунии.

Вместе с тем Служба госбезопасности призвала грузинские телекомпании и СМИ, а также стороны уголовного дела, воздерживаться от распространения любой непроверенной и неуточненной информации, чтобы не помешать расследованию и установлению объективной истины по делу.

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Таким образом, задумка, закрученная явно в рядах лидеров оппозиции, «удалась» и на этот раз. Представители власти прямо ничего не подтверждают, но и опровергнуть что-либо не смеют, так как «главным виновником» и «заказчиком» в этом сфабрикованном оппонентами деле называется Россия и ее нынешний руководитель.

А «задумки» такие очень характерны для почерка политической деятельности все того же «Единого национального движения», которое в бытность у власти в избытке устраивало подобные «теракты», спецоперации, уличало в шпионаже в пользу России неугодных себе собственных граждан и засаживало их в тюрьмы, где под пытками вымогало «показания признания».

Сегодня расщепленная на отдельные составляющие партия экс-президента Саакашвили усиленно готовится к предстоящим нынешней осенью парламентским выборам и надеется в очередной раз прийти к власти, чтобы, с одной стороны, отыграться за все годы нахождения в оппозиции, с другой стороны, вернуть себе все то, что дает власть и положение. Та цепочка, которая выстраивается в «разглашении скандальной информации о готовившемся в России убийстве» грузинского журналиста Габунии, и прямо, и косвенно ведет все туда же, в недра все еще «Единого национального движения», где все предыдущие годы обычно и зарождались сценарии и планы очередного «уличения» России в злых умыслах, а собственных противников — в тесных связях с северным соседом. А Ника Гварамия, разъяснивший обществу все детали дела о «покушении на Габунию», хорошо известен в Грузии как автор многочисленных сериалов о «пророссийских умыслах грузинской оппозиции» в период правления ЕНД, когда тот занимал пост заместителя генпрокурора.

Выборы в Грузии уже не за горами, и можно ожидать, что грузинским зрителям предложат еще не одну серию из фильма на тему «Как можно с триумфом вернуться к власти и одновременно заработать очки на развенчании главного врага Грузии».