Санкт-Петербург, 19 июня, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Власти Петербурга разбираются с последствиями ураганного ветра и ливня, накрывшего город вечером 18 июня. Как сообщили ИА REGNUM в городском комитете по благоустройству, чаще всего жители звонили в дежурную службу, чтобы заявить об открытых колодцах — их выбивало изнутри потоками хлынувшей в канализацию дождевой воды.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень в Петербурге

Комитет зафиксировал 35 обращений о том, что напором воды в системе городской канализации выбило крышки люков.

В очередной раз из-за неисправных или забитых ливневок затопило улицы. Особенно обеспокоены были жители Петроградского и Калининского районов.

Власти также пока насчитали три дерева, поваленных ураганным ветром: на Петергофской улице, на Синявинской улице и на улице Чудновского.

Чиновники продолжат мониторинг, но в целом полагают, что серьезного ущерба «ураган с грозой и градом не нанес».

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Заметим, во время грозового шторма накануне в Петербурге погибли два человека: на пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок, а на стройплощадке ЖК в Красногвардейском районе рухнул башенный кран высотой 54 метра, в кабине которого находился 50-летний рабочий.

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