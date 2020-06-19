Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге в результате шторма с сильным ветром, грозой, ливнем и градом пострадали несколько человек, двое погибли. Врачам не удалось спасти жизнь крановщика, который вместе с башенным краном рухнул на землю. А на пляже Финского залива от молнии погиб ребенок.

Напомним, вечером 18 июня над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью прошел грозовой фронт, который принес в регионы грозы, ливни, сильный ветер до 19 м/с и град. В результате непогоды частично оказались затоплены несколько набережных и улиц. Были повалены деревья, семь из которых упали на машины.

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«В Петроградском районе деревом придавило легковой автомобиль: находившуюся в его салоне женщину деблокировали спасатели. К счастью, серьезных травм она не получила, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. — Всего в результате разгула стихии пострадали три человека. К сожалению, не обошлось без жертв».

Так, на строительной площадке жилого комплекса в Красногвардейском районе порывом ветра повалило строительный кран высотой 54 метра. Прибывшие к месту ЧП спасатели деблокировали из его кабины мужчину, которого в тяжелом состоянии передали медикам: спасти его не удалось.

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В Петродворцовом районе от удара молнии погиб семилетний мальчик. При этом пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, они были госпитализированы.

«В причинах трагедии разбираются следственные органы», — отметили в ГУ МЧС.

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Кроме того, в Василеостровском районе произошло отключение электроснабжения в 54 жилых домах. Также были задержаны шесть электропоездов пригородного направления.

«К полуночи работы по распиловке деревьев, закреплению и демонтажу слабо закрепленных конструкций, откачке воды были завершены, также удалось восстановить электроснабжение и движение поездов», — подытожили в ведомстве.

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