Волхов, Ленинградская область, 18 июня, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, после того как его кандидатуру на сентябрьских выборах поддержала партия «Единая Россия», заявил, что в предвыборной программе и в случае переизбрания будет продвигать закон о социальных стандартах и повышение качества жизни жителей Ленобласти.

Пресс-служба администрации Ленинградской области. Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, для этого, региональные власти не остановятся на достигнутом и продолжат строительство и ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов. Это необходимо в том числе, чтобы избавиться от вторых учебных смен и очередей на 1,5 года в детские сады.

«Стандарты должны быть такими, чтобы толкать нас в спину, заставлять быстрее работать по улучшению качества жизни людей, — подчеркнул губернатор. — Например, мы принимаем норматив, что к 2023 году в области не должно остаться семей с доходом ниже прожиточного минимума. А мы для себя к среднему уровню прожиточного минимума прибавляем 15%. И так — по каждому пункту: доступности образования, здравоохранения, праве на работу, отдых, экологию и так далее».

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Дрозденко отметил, что достижение любой власти — количество построенных социальных объектов: школ, поликлиник, ФАПов, детских садов, спорткомплексов, бассейнов. А поскольку закон о социальных стандартах гарантирует жителями Ленобласти качество жизни, которое не может быть ухудшено ни при каких обстоятельствах, оно будет постоянно только улучшаться.

«Если мы хотим выполнять свои социальные стандарты, то должны получать соответствующую доходную часть бюджета. Значит, развивать экономические программы, — заявил Дрозденко. — Мы не должны стагнировать! Социальные гарантии и социальные лифты будут прописаны законодательно. Мы должны гарантировать ответственность каждого чиновника. Если он не справляется — должен прийти другой глава администрации или муниципального образования».

Губернатор Ленинградской области указал, что этим социальным стандартом региональная власть задаст модель развития области.

«Наш программный лозунг: думаем о будущем — голосуем за настоящее», — подытожил спикер.

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Отметим, тайное голосование прошло в четверг, 18 июня в Волхове во время XXIX конференции Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единой России». Членам президиума были предложены на выбор две кандидатуры: действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и депутата Законодательного Собрания региона Александра Петрова. По результатам голосования, «за» кандидатуру Дрозденко отдали свои голоса 82 из 85 члена президиума.

Выборы губернатора Ленобласти состоятся 13 сентября 2020 года.