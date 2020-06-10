Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области выбрали дату очередных выборов губернатора региона — 13 сентября 2020 года. Такое решение было принято 10 июня на заседании Заксобрания Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Ленобласти Leningrad-reg.izbirkom.ru

После ежегодного отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 года губернатора региона Александра Дрозденко, который был одобрен парламентом Ленобласти единодушно, депутаты выбрали дату, когда в этом году состоятся выборы нового руководителя области.

«38 — за, против — нет, воздержавшихся — нет. Выборы губернатора назначены на 13 сентября», — объявили во время заседания.

Отметим, сегодня стало известно, что 10 июня президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Напомним, 13 сентября — единый день голосования в РФ.

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