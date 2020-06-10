Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 13:40 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области выбрали дату очередных выборов губернатора региона — 13 сентября 2020 года. Такое решение было принято 10 июня на заседании Заксобрания Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.
После ежегодного отчета перед депутатами об итогах работы правительства за 2019 года губернатора региона Александра Дрозденко, который был одобрен парламентом Ленобласти единодушно, депутаты выбрали дату, когда в этом году состоятся выборы нового руководителя области.
«38 — за, против — нет, воздержавшихся — нет. Выборы губернатора назначены на 13 сентября», — объявили во время заседания.
Отметим, сегодня стало известно, что 10 июня президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
Напомним, 13 сентября — единый день голосования в РФ.
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