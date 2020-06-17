Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Федеральные культурные учреждения Санкт-Петербурга постепенно возвращаются к активной жизни. Спустя несколько месяцев простоя из-за пандемии Большой драматический театр имени Товстоногова объявил об открытии касс, но пока для осуществления возврата билетов. Эрмитаж же начинает активную подготовку к возобновлению приема посетителей, для этого часть сотрудников возвращается на свои рабочие места. ГМЗ продают билеты с открытой датой.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении министерства, по согласованию с органами власти регионов.

Поскольку в Петербурге до недавнего времени регистрировался суточный рост числа заболевших COVID-19, ни о каких послаблениях и открытии культурных учреждений речи не было.

Однако сегодня глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 академик РАН Евгений Шляхто заявил о том, что в Северной столице стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.

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В ожидании очередных послаблений культурные учреждения начали подготовку к приему первых посетителей.

Так, например, БДТ объявил о возобновлении работы театральной кассы на набережной реки Фонтанки, 65 с 18 июня. Пока она будет работать только для осуществления возврата билетов. «Режим работы кассы: с понедельника по субботу — с 11:00 до 20:00. Воскресенье — выходной», — говорится в сообщении.

Для безопасности посетителей администрация театра ввела особый регламент работы: возврат денежных средств за билеты возможен только по предварительной записи по телефону 244−10−71. Касса может принять не более трех человек в час, чтобы не допустить скопления людей. Войти в театр можно только в медицинской маске и перчатках — их наличие контролирует сотрудник БДТ на входе. Он же будет бесконтактно проверять у посетителя температуру. В театре зрителям будет доступен дезинфицирующий спрей для обработки рук.

Также в театре необходимо обязательно социально дистанцироваться на 1,5 метра друг от друга, для этого на пол в БДТ нанесена специальная разметка.

Активная подготовка к приему посетителей началась и в Эрмитаже. Часть сотрудников уже вернулась на свои рабочие места, благодаря чему музей возвращает прямые трансляции из залов культурного учреждения.

«Кроме новых онлайн-экскурсий, мы будем готовить для вас программы в режиме «премьеры», а также тематические подборки из архивных видео», — пообещали в музее.

В свою очередь государственные музеи-заповедники (ГМЗ) объявили, что они пока закрыты, но с нетерпением ждут того дня, когда можно будет начать принимать посетителей.

«Парки Петергофа: Нижний парк, Александрия, Ораниенбаум откроются, как только администрацией Санкт-Петербурга будет принято решение о снятии ограничительных мер. Мы готовимся к открытию и, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ, разрабатываем новые правила посещения парков и музеев Петергофа. Обязательно напишем, когда будет известна дата открытия парков», — отметили в ГМЗ «Петергоф».

В ГМЗ «Царское село» в свою очередь добавили, что в ближайшие дни они не смогут открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга. Однако музей-заповедник начал продажу онлайн-билетов в Екатерининский парк с открытой датой. Приобрести билет, который будет действовать до 18 октября 2020 года, можно на официальном сайте ГМЗ.

«Онлайн-билетом можно будет воспользоваться с первого дня возобновления работы парка», — подчеркнули в музее.

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