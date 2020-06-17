Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт Петербурга по итогам 2020 года упадет на 15% в случае продолжения и второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

На его взгляд, это означает, что город будет экономически «отброшен» в 2014 год или даже в кризисное время 2011−2012 годов.

Елин напомнил, что город уже сократил доходы на 100 млрд рублей. «То есть на 15%, ровно на такую же сумму, на какую, мы считаем, у нас упадет ВРП», — сказал чиновник.

Основной удар пришелся на развитие: расходы в первую очередь были сокращены за счет инвестиций и капитальных вложений, их уменьшили на 33 млрд рублей, достигнув антирекорда в 67 млрд рублей.

«За последние десять лет, вообще за все время наблюдения до такой величины, конечно, мы еще не уходили. А с учетом, что даже в самые лучшие времена мы инвестиции исполняли где-то на 88%, наши инвестиции в 2020 году будут составлять порядка 60 млрд рублей», — заявил Елин.

Чтобы исполнять проекты, которые Петербург уже начал, нужно в год порядка 66 млрд рублей, добавил он.

«Другими словами? мы должны признать, что сейчас не сможем себе позволить начинать никакие новые проекты. А давайте вспомним, что у нас впереди СКК, который надо строить, это крупный и очень серьезный для нас проект, у нас широтная магистраль [Восточный скоростной диаметр — прим. ред.], где мы должны софинансировать 10 млрд еще, у нас есть «Невская ратуша», — сказал Елин.

Кроме того, город собирается строить Витебскую развязку, развивать яхт-клубы в Стрельне, но этого мало для инвестиционного портфеля.

По словам Елина, Петербургу нельзя опускать инвестиционные вложения ниже 50 млрд рублей, что чревато крайне негативными последствиями, и к этой черте город подошел как никогда близко. В случае такого снижения вырастет зависимость от флуктуаций на нефтегазовом рынке, ускорится отток частных инвестиций, экономика будет сжиматься, а социальная, дорожная и другая городская инфраструктура — разрушаться.

Тем временем мощные инвестиции пошли в Ленобласть, заметил вице-губернатор, в пример он привел проект завода по сжиженному газу, который до 2024 года предполагает 1 трлн рублей вложений. «Неприятно для нас то, что это значит отток и других ресурсов», — сказал Елин.

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Все же он призвал воспользоваться этим потоком инвестиций в соседний регион.

«Тем компаниям, которые будут строить в области, где-то нужны офисы, где-то они будут набирать персонал. Конечно, мы рассчитываем эту часть получить у себя. Но значит, нам надо пользоваться не инвестиционным ростом, а двумя другими факторами роста: трудовыми ресурсами и производительностью труда», — подчеркнул Елин.