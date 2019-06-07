В Усть-Луге за 10 млрд евро построят кластер газопереработки и газохимии

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Крупнейшее по объему предполагаемых инвестиций соглашение заключено на ПМЭФ-2019 7 июня. Оно предусматривает строительство в Ленинградской области промышленного кластера газопереработки и газохимии.

Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) будет создан в районе Усть-Луги (Кингисеппский район). Оператор проекта — ООО «РусХимАльянс», созданное на паритетной основе АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром».

"Общие капитальные вложения на стадии обоснования инвестиций составляют порядка 750 млрд рублей, после разработки проектной документации сумма может быть скорректирована», — сообщили 7 июня в правительстве Ленгобласти.

Мощность ежегодной переработки будущего комплекса составит 45 млрд кубометров газа. Он сможет производить и отгружать 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый ПАО «Газпром».

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди — до конца 2024 года.

С появлением этого кластера российский экспорт сжиженного природного газа и сжиженных углеводородных газов можно будет нарастить на 30−40%.

«Проект компании «РусХимАльянс» — это инвестиции нового поколения, предполагающие не только создание промышленной площадки, но и сотрудничество в комплексном развитии территории и трудовых ресурсов», — отметил на церемонии подписания документа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, 7 июня в рамках ПМЭФ-2019 запустили завод «Еврохима» по производству аммиака в Кингисеппе (Ленобласть).

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