Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Медицинскую сестру временного госпиталя «Ленэкспо» в Петербурге оштрафовали на крупную сумму за расстегнутый противочумной комбинезон во время работы в стационаре, принимающем больных COVID-19. Об этом 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.

В отношении женщины городским управлением Роспотребнадзора был составлен протокол по «коронавирусной» статье ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ. Как установлено, медсестра сняла капюшон, расстегнула молнию на противочумном комбинезоне и не надела защитные очки.

«Муравьева вину признала, обязалась более нарушений не допускать, — уточнили в суде. — Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей».

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